У Київській області затримали кримінального авторитета. ВІДЕО
У Київській області затримали кримінального авторитета. ВІДЕО
Тривалий час чоловік переховувався від закону. Полісмени кажуть – на його совісті тяжкий злочин. 9 місяців тому він сильно побив жителя Ворзеля…
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