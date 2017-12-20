У Київській області затримали кримінального авторитета. ВІДЕО

У Київській області затримали кримінального авторитета. ВІДЕО

09:00 20.12.2017

Тривалий час чоловік переховувався від закону. Полісмени кажуть – на його совісті тяжкий злочин. 9 місяців тому він сильно побив жителя Ворзеля…

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