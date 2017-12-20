На Луганщині СБУ затримала інформатора терористичної організації. ВІДЕО

На Луганщині співробітники Служби безпеки України затримали під час перетину лінії розмежування інформатора терористичної організації «МДБ ЛНР».

Правоохоронці встановили, що уродженець Луганську, який проживає на підконтрольній Україні території, збирав інформацію для так званих «спецслужб ЛНР».

За грошову винагороду він передавав бойовикам дані про розміщення, озброєння та особовий склад підрозділів сил антитерористичної операції, дислокованих на території Луганської області.

Оперативники СБ України затримали інформатора на одному з пунктів пропуску на лінії розмежування та вилучили засоби зв’язку та носії інформації з відомостями, які він планував передати кураторам. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника співробітники спецслужби вилучили агітаційні матеріали так званої «ЛНР» та гроші, отримані від терористів.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Тривають першочергові слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ