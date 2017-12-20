Ліквідація затору на трасі Київ-Одеса. ВІДЕО

На трасі Київ-Одеса, співробітники МВС спільно з рятувальниками допомагають водіям вантажівок вибратися із заторів. Ситуація залишається складною. Рятувальники продовжують витягати вантажівки із снігового полону на межі Черкаської та Київської областей, де через негоду застрягли майже 800 фур, які розтягнулися на 7,5 кілометрів.