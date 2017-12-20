На Запоріжжі водій так поспішав до церкви, що протаранив кілька автівок. ВІДЕО

На Запоріжжі водій так поспішав до церкви, що протаранив кілька автівок. ВІДЕО

20:45 20.12.2017

Запорізька область. Ранок вівторка у селі Бабурка почалось як зазвичай. Нічого не віщувало біди. Всі їдуть у своїх справах. Аж раптом зустрічною смугою почав роз’їжджати водій на КІА. Коли ж його помітили патрульні, вирішили зупинити. Та кермувальник їх проігнорував. Тож поліцейські почали погоню за правопорушником. Та зловити його виявилось непросто!

І не тільки це…також в огляді ДТП дивіться:

У Дніпрі в масштабній ДТП постраждали діти…

На Київщині зіштовхнулись фура та мікроавтобус…

У Маріуполі перекинулась фура з асфальтом.

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Геращенко представив законопроект «про захист свідків». ВІДЕО
Геращенко представив законопроект «про захист свідків». ВІДЕО
20.12.2017 | 21:45
Батько бійця АТО не вірить у самогубство сина. ВІДЕО
Батько бійця АТО не вірить у самогубство сина. ВІДЕО
20.12.2017 | 21:20
На Харківщині чоловік ненавмисно поранив двох хлопців. ВІДЕО
На Харківщині чоловік ненавмисно поранив двох хлопців. ВІДЕО
20.12.2017 | 21:10
На Запоріжжі водій так поспішав до церкви, що протаранив кілька автівок. ВІДЕО
На Запоріжжі водій так поспішав до церкви, що протаранив кілька автівок. ВІДЕО
20.12.2017 | 20:45
Ліквідація затору на трасі Київ-Одеса. ВІДЕО
Ліквідація затору на трасі Київ-Одеса. ВІДЕО
20.12.2017 | 19:50
На Луганщині СБУ затримала інформатора терористичної організації. ВІДЕО
На Луганщині СБУ затримала інформатора терористичної організації. ВІДЕО
20.12.2017 | 19:00
У Київській області затримали кримінального авторитета. ВІДЕО
У Київській області затримали кримінального авторитета. ВІДЕО
20.12.2017 | 09:00
У Києві на мосту прямо посеред дороги спалахнув BMW. ВІДЕО
У Києві на мосту прямо посеред дороги спалахнув BMW. ВІДЕО
20.12.2017 | 08:30
У Києві затримали підозрюваного у вбивстві. ВІДЕО
У Києві затримали підозрюваного у вбивстві. ВІДЕО
20.12.2017 | 08:00
Київському чиновнику підкинули гранату на машину. ВІДЕО
Київському чиновнику підкинули гранату на машину. ВІДЕО
20.12.2017 | 07:30
В Одесі іноземець викрав дитину у колишньої дружини. ВІДЕО
В Одесі іноземець викрав дитину у колишньої дружини. ВІДЕО
20.12.2017 | 07:00
У Дніпропетровській області підлітки побили однолітка. ВІДЕО
У Дніпропетровській області підлітки побили однолітка. ВІДЕО
20.12.2017 | 06:30
На Львівщині вчителі школи продавали дітям наркотики. ВІДЕО
На Львівщині вчителі школи продавали дітям наркотики. ВІДЕО
20.12.2017 | 06:00
У Полтавському інтернаті знайшли подаровані дитячі речі на смітнику. ВІДЕО
У Полтавському інтернаті знайшли подаровані дитячі речі на смітнику. ВІДЕО
19.12.2017 | 23:45
У Львові на АЗС «ОККО» автомобілі масово заправляли водою. ВІДЕО
У Львові на АЗС «ОККО» автомобілі масово заправляли водою. ВІДЕО
19.12.2017 | 22:45
У Миколаєві автобус в’їхав у сміттєвоз: є постраждалі. ВІДЕО
У Миколаєві автобус в’їхав у сміттєвоз: є постраждалі. ВІДЕО
19.12.2017 | 22:15

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Підводні камені реінтеграції окупованої частини Донбасу
15.12.2017
Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Казус Саакашвілі: політики вбивають право
13.12.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Чи містять плівки Саакашвілі докази злочину?
06.12.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Кого з жителів ОРДЛО можна вважати колаборантами?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.