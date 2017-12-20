На Запоріжжі водій так поспішав до церкви, що протаранив кілька автівок. ВІДЕО

Запорізька область. Ранок вівторка у селі Бабурка почалось як зазвичай. Нічого не віщувало біди. Всі їдуть у своїх справах. Аж раптом зустрічною смугою почав роз’їжджати водій на КІА. Коли ж його помітили патрульні, вирішили зупинити. Та кермувальник їх проігнорував. Тож поліцейські почали погоню за правопорушником. Та зловити його виявилось непросто!

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