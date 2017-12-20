На Харківщині чоловік ненавмисно поранив двох хлопців. ВІДЕО
На Харківщині чоловік ненавмисно поранив двох хлопців. ВІДЕО
Почалося все з того, що до місцевої лікарні Чугуївського району доставили двох хлопців – 17 та 19 років. Обоє у тяжкому стані. Причина – численні вогнепальні поранення ніг, в одного травмоване ще й плече. Старшого хлопця навіть довелося перевозити до лікарні Харкова. Як з’ясувалося, у них стріляв житель обласного центру. Більше у сюжеті.
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