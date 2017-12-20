Батько бійця АТО не вірить у самогубство сина. ВІДЕО
Батько бійця АТО не вірить у самогубство сина. ВІДЕО
Микола Лукашук до редакції «Магнолії-ТВ» приїхав з міста Козятин Вінницької області. Чоловік здолав сотні кілометрів, бо вже у розпачі. Його син загинув, і не на війні, ніби, звів рахунки з життям. Та батько переконаний - просто так накласти на себе руки син не міг. Каже, - правоохоронці загадкову смерть не розслідують. Натомість твердять одне - у військовій частині солдат покінчив життя самогубством. Подробиці у сюжеті.
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