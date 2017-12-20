Геращенко представив законопроект «про захист свідків». ВІДЕО
Геращенко представив законопроект «про захист свідків». ВІДЕО
Свідки бояться казати правду, переймаються за своє життя, бо в Україні їх не захищають! За вирішення проблеми взявся член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко. Він представив новий законопроект «про захист свідків». Пропонує створити Національну службу з державного захисту людей, які дають свідчення у судах. Подробиці у сюжеті.
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