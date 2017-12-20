Стало відомо, чим займатиметься Державне бюро розслідувань. ВІДЕО
Стало відомо, чим займатиметься Державне бюро розслідувань. ВІДЕО
Новостворене Державне бюро розслідувань займатиметься справами проти вищих посадових осіб країни. У ДБР підтвердили, що перші кримінальні провадження почнуть розслідувати не раніше вересня наступного року.
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