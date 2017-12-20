У Києві водії прокачаних позашляховиків витягують машини зі снігових заметів. ВІДЕО

У Києві водії прокачаних позашляховиків витягують машини зі снігових заметів. ВІДЕО

22:45 20.12.2017

Водії цих позашляховиків у перший же день, коли в Києві випав сніг виклали в соцмережі оголошення. Усіх водіїв: легковиків, позашляховиків, вантажівок та навіть маршрутних таксі, які застрягли в снігу – будь-якої хвилини готові витягти з заметів. За одну ніч, кажуть волонтери, можуть витягти близько 50 машин. Працівники ДСНС всюди не встигають, тож ці небайдужі неймовірна допомога водіям, які потрапили у сніговий полон.

Не тільки це…також в огляді надія є дивіться…. 

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