У Києві водії прокачаних позашляховиків витягують машини зі снігових заметів. ВІДЕО
У Києві водії прокачаних позашляховиків витягують машини зі снігових заметів. ВІДЕО
Водії цих позашляховиків у перший же день, коли в Києві випав сніг виклали в соцмережі оголошення. Усіх водіїв: легковиків, позашляховиків, вантажівок та навіть маршрутних таксі, які застрягли в снігу – будь-якої хвилини готові витягти з заметів. За одну ніч, кажуть волонтери, можуть витягти близько 50 машин. Працівники ДСНС всюди не встигають, тож ці небайдужі неймовірна допомога водіям, які потрапили у сніговий полон.
Не тільки це…також в огляді надія є дивіться….
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