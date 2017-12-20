Генеральна асамблея ООН схвалила нову резолюцію про права кримчан. ВІДЕО
Генеральна асамблея ООН схвалила нову резолюцію про права кримчан. ВІДЕО
Генеральна асамблея ООН схвалила нову резолюцію. Текст готували українські правозахисники. Документ закликає Росію припинити порушувати права людей на півострові та відмінити низку законів. Зокрема в резолюції прописано – жертв війни слід захищати. Також документ ситуацію в Криму називає - триваючою окупацією і міжнародним збройним конфліктом. А автоматичне присвоєння кримчанам російського громадянства - засуджує.
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