Бойовики обстріляли житлові квартали Зайцевого Луганської області. ВІДЕО
Бойовики обстріляли житлові квартали Зайцевого Луганської області. ВІДЕО
Знову під прицілом бойовиків мирні жителі. Терористи з «Градів» обстріляли житлові квартали міста Зайцеве Луганської області. В декількох будинках від вибухової хвилі повибивало шибки. Постраждалих серед мирних людей немає.
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