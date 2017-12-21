На Київщині затримали зловмисника, який порізав ножем трьох чоловіків. ВІДЕО

На Київщині затримали зловмисника, який порізав ножем трьох чоловіків. ВІДЕО

07:30 21.12.2017

Поліцейським вдалося розшукати зловмисника, який ще у квітні цього року поранив трьох чоловіків. Нагадаємо, тоді біля одного із торгових центрів молоді люди стояли обабіч дороги. Неподалік них припаркувався автомобіль. Із машини вийшов кермувальник та ще двоє його пасажирів і напали на чоловіків. Котрийсь із зловмисників пустив в хід ніж. Більше у сюжеті.

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