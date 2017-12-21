В Одеській області затримали чоловіка, який вдерся у магазин. ВІДЕО
В Одеській області затримали чоловіка, який вдерся у магазин. ВІДЕО
Продавчиня досі не може оговтатися від шоку. Розповідає – всередину зайшов чоловік у капюшоні із закритим обличчям. Спочатку почав розглядати морозиво. Потім різко забіг за прилавок.
|
21.12.2017 | 08:00
|
21.12.2017 | 07:30
|
21.12.2017 | 06:00
|
20.12.2017 | 23:45
|
20.12.2017 | 22:45
|
20.12.2017 | 22:15
|
20.12.2017 | 21:45
|
20.12.2017 | 21:20
|
20.12.2017 | 21:10
|
20.12.2017 | 20:45
|
20.12.2017 | 19:50
|
20.12.2017 | 19:00
|
20.12.2017 | 09:00
|
20.12.2017 | 08:30
|
20.12.2017 | 08:00
|
20.12.2017 | 07:30
-
- 1 з 918
- ››