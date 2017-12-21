У Києві через аварію зупинилися тролейбуси. ВІДЕО

У Києві через аварію зупинилися тролейбуси. ВІДЕО

09:00 21.12.2017

У Києві вдень на вулиці Липківського зіткнулися два легковики. Лада і Шкода. Но дверцятах Шкоди напис всім відомої служби перевезень Убер. І за словами свідків саме водій цієї машини спровокував аварію. 

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