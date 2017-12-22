Суддя, яка розглядає справу Зайцевої, заявляє про тиск через підпал авто. ВІДЕО

«Лексус» належить чоловіку судді Світлани Муратової – Станіславу. Він прокурор. Поки був на роботі припарковану автівку підпалили. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження майна. Поліція вже відпрацьовує версії, пов’язані з професійною діяльністю як прокурора, так і його дружини-судді. Подробиці у сюжеті.