ДНК та відбитки пальців – чи захищає поліція наші персональні дані. ВІДЕО

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська оскаржує у суді положення закону «Про Національну поліцію». Зокрема це стосується статей, що дозволяють поліції збирати та накопичувати зразки ДНК та відбитки пальців. Більше у сюжеті.