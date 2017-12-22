У Харкові молодик вдерся в оселю до пенсіонерки. ВІДЕО

Як розповіла сама жінка, вона як завжди лягла спати. Але дуже швидко прокинулася – її розбудив скрип дверей. Бабуся навіть не одразу зрозуміла, що в оселі зловмисник. Подумала, що до неї забігла кішка…

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

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