У Луцьку таксист вимагав гроші за перевезення дитячого інвалідного візка. ВІДЕО

На своїй сторінці у «Facebook» лучанка Надія Бруяка написала, що таксист взяв гроші за перевезення візка людини з інвалідністю. Це неймовірно обурило користувачів соціальної мережі. Допис Надії Бруякої почали: репостити, ставити лайки, дизлайки, щоб про інцидент дізналися якомога більше людей. І це спрацювало. Через пів дня про все дізналося керівництво служби таксі. Перед жінкою вибачилися та повернули гроші.

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