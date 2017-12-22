Смертельна аварія: на Рівненщині зіштовхнулись маршрутка та легковик Chery. ВІДЕО
Смертельна аварія: на Рівненщині зіштовхнулись маршрутка та легковик Chery. ВІДЕО
На Рівненщині у селі Любомирка зіштовхнулись мікроавтобус Мерседес та легковик Чері. Попередньо відомо, що Мерседес їхав за маршрутом Рівне-Володимирець. Позаду прямував Чері. В якусь мить керманич останньої машини вирішив обігнати Мерседес. І тут сталось непоправне.
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