Смертельна аварія: на Рівненщині зіштовхнулись маршрутка та легковик Chery. ВІДЕО

Смертельна аварія: на Рівненщині зіштовхнулись маршрутка та легковик Chery. ВІДЕО

20:45 22.12.2017

На Рівненщині у селі Любомирка зіштовхнулись мікроавтобус Мерседес та легковик Чері.  Попередньо відомо, що Мерседес їхав за маршрутом Рівне-Володимирець. Позаду прямував Чері. В якусь мить керманич останньої машини вирішив обігнати Мерседес. І тут сталось непоправне.

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