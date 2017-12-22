Більшість українців вірять у те, що Донбас повернеться. ВІДЕО

Війна рано чи пізно закінчиться - вірять українці. І Донбас вдасться реінтегрувати - настрої у суспільства позитивні – кажуть соціологи. Хоча існує такий собі стереотип, так звані ЛДНР відокремилися повністю і Україна не бажає повернути ці території, а головне людей. Аналітики ж кажуть, що ситуація виглядає кардинально інакше.