Більшість українців вірять у те, що Донбас повернеться. ВІДЕО
Більшість українців вірять у те, що Донбас повернеться. ВІДЕО
Війна рано чи пізно закінчиться - вірять українці. І Донбас вдасться реінтегрувати - настрої у суспільства позитивні – кажуть соціологи. Хоча існує такий собі стереотип, так звані ЛДНР відокремилися повністю і Україна не бажає повернути ці території, а головне людей. Аналітики ж кажуть, що ситуація виглядає кардинально інакше.
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