2018-го року в Україні запрацюють громадські детективи. ВІДЕО
2018-го року в Україні запрацюють громадські детективи. ВІДЕО
Вже наступного року в Україні запрацюють громадські детективи. Хто вони? Люди, які розслідуватимуть порушення прав людей! Виключно на громадських засадах. Направлятимуть заяву про злочин і обґрунтують її так, щоб у правоохоронців не було жодного шансу відмовити у відкритті кримінального провадження. Намагатимуться довести – що, наприклад, напад на темношкірих людей без спроби їх пограбувати – це злочин на ґрунті ненависті, а не звичайне хуліганство. Орієнтовані будуть такі детективи на захист прав вразливих груп населення.
|
23.12.2017 | 18:00
|
23.12.2017 | 11:00
|
23.12.2017 | 10:00
|
23.12.2017 | 09:00
|
22.12.2017 | 23:45
|
22.12.2017 | 22:45
|
22.12.2017 | 22:15
|
22.12.2017 | 21:45
|
22.12.2017 | 21:15
|
22.12.2017 | 20:45
|
22.12.2017 | 20:15
|
22.12.2017 | 19:45
|
22.12.2017 | 18:30
|
22.12.2017 | 12:00
|
22.12.2017 | 11:00
|
22.12.2017 | 10:30
-
- 1 з 920
- ››