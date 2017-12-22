2018-го року в Україні запрацюють громадські детективи. ВІДЕО

Вже наступного року в Україні запрацюють громадські детективи. Хто вони? Люди, які розслідуватимуть порушення прав людей! Виключно на громадських засадах. Направлятимуть заяву про злочин і обґрунтують її так, щоб у правоохоронців не було жодного шансу відмовити у відкритті кримінального провадження. Намагатимуться довести – що, наприклад, напад на темношкірих людей без спроби їх пограбувати – це злочин на ґрунті ненависті, а не звичайне хуліганство. Орієнтовані будуть такі детективи на захист прав вразливих груп населення.