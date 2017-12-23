До Росії можуть більше не їздити потяги. ВІДЕО

Принаймні про це заговорили в міністерстві інфраструктури України. Кажуть, це можливий крок у відповідь російській владі, адже там вже заборонили рух своїх потягів територією України. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян таке рішення Російської Федерації корисне для України.