До Росії можуть більше не їздити потяги. ВІДЕО
До Росії можуть більше не їздити потяги. ВІДЕО
Принаймні про це заговорили в міністерстві інфраструктури України. Кажуть, це можливий крок у відповідь російській владі, адже там вже заборонили рух своїх потягів територією України. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян таке рішення Російської Федерації корисне для України.
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