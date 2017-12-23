В Україні все більше журналістів звинувачують у сепаратизмі та державній зраді. ВІДЕО

Американський Комітет захисту журналістів вперше вніс Україну до списку країн, де заарештовують журналістів за професійну діяльність. Що це означає, тиск на свободу слова? Кого з українських журналістів, на думку авторитетного американського комітету засудили незаконно, виключно через їх професійну діяльність?!