Батько бійця АТО не вірить у самогубство сина. ВІДЕО

Микола Лукашук до редакції «Магнолії-ТВ» приїхав з міста Козятин Вінницької області. Чоловік здолав сотні кілометрів, бо вже у розпачі. Його син загинув, і не на війні, ніби, звів рахунки з життям. Та батько переконаний - просто так накласти на себе руки син не міг. Каже, - правоохоронці загадкову смерть не розслідують. Натомість твердять одне - у військовій частині солдат покінчив життя самогубством. Подробиці у сюжеті.