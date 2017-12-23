Родині депутата Єгора Соболєва та телеведучої Марічки Падалко погрожують. ВІДЕО
Родині депутата Єгора Соболєва та телеведучої Марічки Падалко погрожують. ВІДЕО
Родині народного депутата Єгора Соболєва та телеведучої Марічки Падалко погрожують. Невідомі підкинули лист з погрозами. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала Марічка Падалко і пояснила, хтось ймовірно звинувачує її чоловіка у тому, що він нібито працює на уряд Росії. І ці невідомі вирішили вдарити по найціннішому – дітях.
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