Родині депутата Єгора Соболєва та телеведучої Марічки Падалко погрожують. ВІДЕО

Родині народного депутата Єгора Соболєва та телеведучої Марічки Падалко погрожують. Невідомі підкинули лист з погрозами. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала Марічка Падалко і пояснила, хтось ймовірно звинувачує її чоловіка у тому, що він нібито працює на уряд Росії. І ці невідомі вирішили вдарити по найціннішому – дітях.