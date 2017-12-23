У Запоріжжі працівники СБУ знайшли звалище медичних відходів. ВІДЕО

Очищають країну не лише від зрадників, сепаратистів та терористів. У Запоріжжі працівники Служби безпеки України знайшли купу небезпечних відходів. Ціле звалище зі сміттям облаштували власники фірми, які мали утилізовувати медичні відходи. Натомість вони просто звозили їх на склади і там залишали. А це дві з половиною тонни вже використаного медичного інструменту, лікарських дезінфекційних засобів, приладів та обладнання, що містять ртуть і важкі метали.