У Запоріжжі працівники СБУ знайшли звалище медичних відходів. ВІДЕО
У Запоріжжі працівники СБУ знайшли звалище медичних відходів. ВІДЕО
Очищають країну не лише від зрадників, сепаратистів та терористів. У Запоріжжі працівники Служби безпеки України знайшли купу небезпечних відходів. Ціле звалище зі сміттям облаштували власники фірми, які мали утилізовувати медичні відходи. Натомість вони просто звозили їх на склади і там залишали. А це дві з половиною тонни вже використаного медичного інструменту, лікарських дезінфекційних засобів, приладів та обладнання, що містять ртуть і важкі метали.
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