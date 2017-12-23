Колишнього військового за державну зраду засудили до 14 років ув'язнення
Колишнього військового за державну зраду засудили до 14 років ув'язнення
За матеріалами військової контррозвідки Служби безпеки України до чотирнадцяти років позбавлення волі засуджено колишнього військового за співпрацю з російськими спецслужбами.
Правоохоронці встановили, що майор Збройних Сил України в запасі після звільнення виїхав на постійне місце проживання до Москви. У Росії він був завербований представником ГУ ГШ Збройних сил РФ, з яким був знайомий за часів спільного навчання у військовому виші. За завданням свого «куратора» він повернувся в Україну для збору відомостей про частини та підрозділи Збройних Сил у районі проведення антитерористичної операції.
Оперативники спецслужби задокументували, що агент вийшов з пропозицією про «співпрацю» на старшого офіцера одного з оперативних командувань ЗСУ, запропонував йому за гроші передавати інформацію. Після «зустрічі» український військовий одразу звернувся до СБ України та власного керівництва з інформацією про спробу вербування.
У рамках кримінального провадження співробітники СБУ зафіксували, що агент організував спілкування українського офіцера із представником російської військової розвідки електронною поштою. У жовтні 2016 року співробітники військової контррозвідки затримали зловмисника у Рівному під час отримання «документів», у яких, на його переконання, містилася таємна інформація військового характеру.
За задумом куратора російські спецслужби мали б отримати матеріали про мобілізаційне розгортання в районі проведення антитерористичної операції та підрозділи української армії, що дислоковані поблизу Маріуполя. Корецький районний суду Рівненської області визнав затриманого винним у скоєні злочину за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
За матеріалами прес-центру СБУ
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