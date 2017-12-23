Колишнього військового за державну зраду засудили до 14 років ув'язнення

За матеріалами військової контррозвідки Служби безпеки України до чотирнадцяти років позбавлення волі засуджено колишнього військового за співпрацю з російськими спецслужбами.

Правоохоронці встановили, що майор Збройних Сил України в запасі після звільнення виїхав на постійне місце проживання до Москви. У Росії він був завербований представником ГУ ГШ Збройних сил РФ, з яким був знайомий за часів спільного навчання у військовому виші. За завданням свого «куратора» він повернувся в Україну для збору відомостей про частини та підрозділи Збройних Сил у районі проведення антитерористичної операції.

Оперативники спецслужби задокументували, що агент вийшов з пропозицією про «співпрацю» на старшого офіцера одного з оперативних командувань ЗСУ, запропонував йому за гроші передавати інформацію. Після «зустрічі» український військовий одразу звернувся до СБ України та власного керівництва з інформацією про спробу вербування.

У рамках кримінального провадження співробітники СБУ зафіксували, що агент організував спілкування українського офіцера із представником російської військової розвідки електронною поштою. У жовтні 2016 року співробітники військової контррозвідки затримали зловмисника у Рівному під час отримання «документів», у яких, на його переконання, містилася таємна інформація військового характеру.

За задумом куратора російські спецслужби мали б отримати матеріали про мобілізаційне розгортання в районі проведення антитерористичної операції та підрозділи української армії, що дислоковані поблизу Маріуполя. Корецький районний суду Рівненської області визнав затриманого винним у скоєні злочину за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

За матеріалами прес-центру СБУ