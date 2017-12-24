Дискримінаційний вірш зі шкільного підручника обурив батьків. ВІДЕО
Дискримінаційний вірш зі шкільного підручника обурив батьків. ВІДЕО
Рядки зі шкільної книжки «Основи здоров'я» за 3й клас розлютили батьків маленьких учнів. Вірш, написаний російським поетом, роз’яснює, що дівчатка створені для прибирання, приготування їжі і миття посуду, а хлопчики, крім розваг нічого не уміють.
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