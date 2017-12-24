МОЗ скасував наказ №256 про заборону жінкам 450 професій. ВІДЕО
МОЗ скасував наказ №256 про заборону жінкам 450 професій. ВІДЕО
В Україні більше не залишилося професій, які недоступні жінкам. Міністерство охорони здоров’я скасувало свій наказ №256, який обмежував жінок у виборі праці – забороняв їм здобувати 450 професій.
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