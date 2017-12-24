У Львові пожежа знищила стелю в квартирі. ВІДЕО
У Львові пожежа знищила стелю в квартирі. ВІДЕО
Бійці ДСНС проривалися через сильний дим. Але пожежу швидко приборкали, вогонь не розповсюдився далі. Полум’я знищило перекриття квартири. Але головне, що ніхто не постраждав.
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