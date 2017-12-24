ДНК та відбитки пальців – чи захищає поліція наші персональні дані. ВІДЕО
ДНК та відбитки пальців – чи захищає поліція наші персональні дані. ВІДЕО
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська оскаржує у суді положення закону «Про Національну поліцію». Зокрема це стосується статей, що дозволяють поліції збирати та накопичувати зразки ДНК та відбитки пальців. Більше у сюжеті.
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