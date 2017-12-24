У Києві не поділили дорогу Хюндай та Шкода. ВІДЕО
У Києві не поділили дорогу Хюндай та Шкода. ВІДЕО
У Києві не поділили дорогу дві автівки: Хонда та Хюндай. А сталось усе на перехресті вулиць Федорова та Великої Васильківської. Останньою рухалася Хонда. Водій машини каже, спокійно їхав у своїх справах. Та навіть подумати не міг, що зараз щось може статися.
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