У Києві поліцейські знайшли у чоловіка бойовий пістолет. ВІДЕО

У Києві спецпризначенці знайшли у чоловіка пістолет. За всіма ознаками – бойовий. А все було так. Поліцейські побачили підозрілого пана – він сидів у машині. А коли помітив стражів порядку почав нервувати та намагався сховатися. Тож на місце викликали слідчих аби оглянути його автомобіль.