У Києві поліцейські знайшли у чоловіка бойовий пістолет. ВІДЕО
У Києві поліцейські знайшли у чоловіка бойовий пістолет. ВІДЕО
У Києві спецпризначенці знайшли у чоловіка пістолет. За всіма ознаками – бойовий. А все було так. Поліцейські побачили підозрілого пана – він сидів у машині. А коли помітив стражів порядку почав нервувати та намагався сховатися. Тож на місце викликали слідчих аби оглянути його автомобіль.
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