У Одесі на території автосалону сталася стрілянина. ВІДЕО

У Одесі на території автосалону сталася стрілянина. ВІДЕО

19:00 24.12.2017

На лінію «102» надійшло повідомлення про стрілянину на вул. Атамана Головатого. Один з учасників події забарикадувався в приміщенні на території автосалону, хизувався зброєю та погрожував її застосуванням. Після того, як чоловік відмовився виконати вимоги поліцейських, бійці спецпідрозділу провели штурм приміщення. У результаті зловмисника було затримано, ніхто серед громадян не постраждав.

Після повідомлення на місце події негайно прибуло керівництво Головного управління Національної поліції в Одеській області, слідчо-оперативна группа Хаджибеївського відділення поліції, бійці спецпідрозділу «КОРД» та батальйону поліції особливого призначення.

Свідчення очевидців події, а також виявлені під час огляду гільзи підтверджували факт стрілянини. У місті було введено оперативний план «Грім».

Під час опитування очевидців поліцейські встановили, що в приміщенні ремонтного боксу, розташованого на території автосалону, забарикадувався один з учасників події.

На місці події був розгорнутий оперативний штаб. Спецоперацією керував особисто начальник поліції Одещини Дмитро Головін. З імовірним правопорушником було проведено перемовини, в ході яких працівники поліції намагалися переконати його вийти добровільно. Оскільки чоловік відмовився виконати вимогу правоохоронців, очільником поліції було прийнято рішення про штурм приміщення бійцями спецпідрозділу.

В результаті успішно проведеної спецоперації вказаного громадянина, а також ще одного учасника події, особу та місце знаходження якого встановили правоохоронці, було доставлено до Хаджибеївського відділення поліції.

Наразі з чоловіками проводяться першочергові слідчі дії.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч. 3 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій).

Тривають заходи, спрямовані на встановлення причин та обставин події, а також інших осіб, які можуть бути до неї причетні.

Внаслідок стрілянини та спецоперації поліції ніхто з громадян не постраждав.

За матеріалами відділу комунікації поліції Одеської області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Києві не поділили дорогу Хюндай та Шкода. ВІДЕО
У Києві не поділили дорогу Хюндай та Шкода. ВІДЕО
24.12.2017 | 22:30
ДНК та відбитки пальців – чи захищає поліція наші персональні дані. ВІДЕО
ДНК та відбитки пальців – чи захищає поліція наші персональні дані. ВІДЕО
24.12.2017 | 21:30
Злидні та смерті дітей: в Україні катастрофічно не вистачає соцпрацівників. ВІДЕО
Злидні та смерті дітей: в Україні катастрофічно не вистачає соцпрацівників. ВІДЕО
24.12.2017 | 20:30
У Києві поліцейські знайшли у чоловіка бойовий пістолет. ВІДЕО
У Києві поліцейські знайшли у чоловіка бойовий пістолет. ВІДЕО
24.12.2017 | 19:30
У Одесі на території автосалону сталася стрілянина. ВІДЕО
У Одесі на території автосалону сталася стрілянина. ВІДЕО
24.12.2017 | 19:00
Дискримінаційний вірш зі шкільного підручника обурив батьків. ВІДЕО
Дискримінаційний вірш зі шкільного підручника обурив батьків. ВІДЕО
24.12.2017 | 11:00
У Львові пожежа знищила стелю в квартирі. ВІДЕО
У Львові пожежа знищила стелю в квартирі. ВІДЕО
24.12.2017 | 10:00
МОЗ скасував наказ №256 про заборону жінкам 450 професій. ВІДЕО
МОЗ скасував наказ №256 про заборону жінкам 450 професій. ВІДЕО
24.12.2017 | 09:00
Батько бійця АТО не вірить у самогубство сина. ВІДЕО
Батько бійця АТО не вірить у самогубство сина. ВІДЕО
23.12.2017 | 22:30
В Україні все більше журналістів звинувачують у сепаратизмі та державній зраді. ВІДЕО
В Україні все більше журналістів звинувачують у сепаратизмі та державній зраді. ВІДЕО
23.12.2017 | 21:30
До Росії можуть більше не їздити потяги. ВІДЕО
До Росії можуть більше не їздити потяги. ВІДЕО
23.12.2017 | 20:30
Колишнього військового за державну зраду засудили до 14 років ув'язнення
Колишнього військового за державну зраду засудили до 14 років ув'язнення
23.12.2017 | 18:00
У Києві фура злетіла з дороги і збила жінку. ВІДЕО
У Києві фура злетіла з дороги і збила жінку. ВІДЕО
23.12.2017 | 11:00
У Запоріжжі працівники СБУ знайшли звалище медичних відходів. ВІДЕО
У Запоріжжі працівники СБУ знайшли звалище медичних відходів. ВІДЕО
23.12.2017 | 10:00
Родині депутата Єгора Соболєва та телеведучої Марічки Падалко погрожують. ВІДЕО
Родині депутата Єгора Соболєва та телеведучої Марічки Падалко погрожують. ВІДЕО
23.12.2017 | 09:00
Більшість українців вірять у те, що Донбас повернеться. ВІДЕО
Більшість українців вірять у те, що Донбас повернеться. ВІДЕО
22.12.2017 | 23:45

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Підводні камені реінтеграції окупованої частини Донбасу
15.12.2017
Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Казус Саакашвілі: політики вбивають право
13.12.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Чи містять плівки Саакашвілі докази злочину?
06.12.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.