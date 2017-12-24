У Одесі на території автосалону сталася стрілянина. ВІДЕО

На лінію «102» надійшло повідомлення про стрілянину на вул. Атамана Головатого. Один з учасників події забарикадувався в приміщенні на території автосалону, хизувався зброєю та погрожував її застосуванням. Після того, як чоловік відмовився виконати вимоги поліцейських, бійці спецпідрозділу провели штурм приміщення. У результаті зловмисника було затримано, ніхто серед громадян не постраждав.

Після повідомлення на місце події негайно прибуло керівництво Головного управління Національної поліції в Одеській області, слідчо-оперативна группа Хаджибеївського відділення поліції, бійці спецпідрозділу «КОРД» та батальйону поліції особливого призначення.

Свідчення очевидців події, а також виявлені під час огляду гільзи підтверджували факт стрілянини. У місті було введено оперативний план «Грім».

Під час опитування очевидців поліцейські встановили, що в приміщенні ремонтного боксу, розташованого на території автосалону, забарикадувався один з учасників події.

На місці події був розгорнутий оперативний штаб. Спецоперацією керував особисто начальник поліції Одещини Дмитро Головін. З імовірним правопорушником було проведено перемовини, в ході яких працівники поліції намагалися переконати його вийти добровільно. Оскільки чоловік відмовився виконати вимогу правоохоронців, очільником поліції було прийнято рішення про штурм приміщення бійцями спецпідрозділу.

В результаті успішно проведеної спецоперації вказаного громадянина, а також ще одного учасника події, особу та місце знаходження якого встановили правоохоронці, було доставлено до Хаджибеївського відділення поліції.

Наразі з чоловіками проводяться першочергові слідчі дії.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч. 3 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій).

Тривають заходи, спрямовані на встановлення причин та обставин події, а також інших осіб, які можуть бути до неї причетні.

Внаслідок стрілянини та спецоперації поліції ніхто з громадян не постраждав.

За матеріалами відділу комунікації поліції Одеської області