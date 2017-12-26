ДСНС оприлюдила відео з місця жахливої ДТП на Львівщині. ВІДЕО

Днями, о 21:49 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про те що на автодорозі Київ – Чоп поблизу с. Підбірці Пустомитівського району відбулось зіткнення автомобіля «Renault Logan» з автомобілем «Volkswagen Transporter T5».

Внаслідок ДТП травмовано водіїв та трьох пасажирів автомобіля «Volkswagen Transporter T5», яких із травмами різного ступеня важкості доставлено в лікувальні заклади м. Львова.

Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідравлічного інструменту проводились роботи по деблокуванню потерпілих водіїв з автомобілів.

Обставини події встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області