ДСНС оприлюдила відео з місця жахливої ДТП на Львівщині. ВІДЕО

ДСНС оприлюдила відео з місця жахливої ДТП на Львівщині. ВІДЕО

12:00 26.12.2017

Днями, о 21:49 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про те що на автодорозі Київ – Чоп поблизу с. Підбірці Пустомитівського району відбулось зіткнення автомобіля «Renault Logan»  з автомобілем «Volkswagen Transporter T5».

Внаслідок ДТП травмовано водіїв та трьох пасажирів автомобіля «Volkswagen Transporter T5», яких із травмами різного ступеня важкості доставлено в лікувальні заклади м. Львова.

Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідравлічного інструменту проводились роботи по деблокуванню потерпілих водіїв з автомобілів.  

Обставини події встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області

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