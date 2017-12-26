ДСНС оприлюдила відео з місця жахливої ДТП на Львівщині. ВІДЕО
ДСНС оприлюдила відео з місця жахливої ДТП на Львівщині. ВІДЕО
Днями, о 21:49 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про те що на автодорозі Київ – Чоп поблизу с. Підбірці Пустомитівського району відбулось зіткнення автомобіля «Renault Logan» з автомобілем «Volkswagen Transporter T5».
Внаслідок ДТП травмовано водіїв та трьох пасажирів автомобіля «Volkswagen Transporter T5», яких із травмами різного ступеня важкості доставлено в лікувальні заклади м. Львова.
Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідравлічного інструменту проводились роботи по деблокуванню потерпілих водіїв з автомобілів.
Обставини події встановлюються.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області
|
26.12.2017 | 14:40
|
26.12.2017 | 12:00
|
24.12.2017 | 22:30
|
24.12.2017 | 21:30
|
24.12.2017 | 20:30
|
24.12.2017 | 19:30
|
24.12.2017 | 19:00
|
24.12.2017 | 11:00
|
24.12.2017 | 10:00
|
24.12.2017 | 09:00
|
23.12.2017 | 22:30
|
23.12.2017 | 21:30
|
23.12.2017 | 20:30
|
23.12.2017 | 18:00
|
23.12.2017 | 11:00
|
23.12.2017 | 10:00
-
- 1 з 921
- ››