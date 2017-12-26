У Львові під час нічної пожежі постраждала власниця будинку. ВІДЕО

У Львові під час нічної пожежі постраждала власниця будинку. ВІДЕО

14:40 26.12.2017

26 грудня о 02:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому цегляному житловому будинку в м. Львові на вул. Ожешко, 3.

На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи 2 ДПРЧ м. Львова.

Через щільне задимлення рятувальники ліквідовували займання в апаратах захисту органів дихання.

Завдяки професійним діям бійців ДСНС, вдалось запобігти подальшому поширенню полум’я та врятувати житловий будинок від знищення вогнем. Внаслідок пожежі отримала отруєння продуктами горіння власниця квартири, 1955 року народження. Потерпілу в стані середньої важкості госпіталізовано в обласну клінічну лікарню.

Пожежу локалізовано о 02:51 та ліквідовано о 02:56 у складі ланки газодимозахисної служби. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 5 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 11 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області

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