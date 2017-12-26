У Києві в магазині на Хрещатику вкрали 33 хутряні шуби. ВІДЕО
У Києві в магазині на Хрещатику вкрали 33 хутряні шуби. ВІДЕО
У Києві на Хрещатику пограбували магазин з дорогим хутром. Сталось це зранку. Спочатку зреагувала сигналізація. Коли ж на місце події приїхали правоохоронці, побачили, що магазин весь потрощений.
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