У Києві в магазині на Хрещатику вкрали 33 хутряні шуби. ВІДЕО

У Києві в магазині на Хрещатику вкрали 33 хутряні шуби. ВІДЕО

20:10 26.12.2017

У Києві на Хрещатику пограбували магазин з дорогим хутром. Сталось це зранку. Спочатку зреагувала сигналізація. Коли ж на місце події приїхали правоохоронці, побачили, що магазин весь потрощений.

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
В Івано-Франківську товариші врятували життя незнайомцю. ВІДЕО
В Івано-Франківську товариші врятували життя незнайомцю. ВІДЕО
26.12.2017 | 23:15
Активісти громадської організації провели опитування стосовно порушень ПДР. ВІДЕО
Активісти громадської організації провели опитування стосовно порушень ПДР. ВІДЕО
26.12.2017 | 22:45
Затримали ймовірних вбивць екс-директора «Укрспирту» Віктора Панкова. ВІДЕО
Затримали ймовірних вбивць екс-директора «Укрспирту» Віктора Панкова. ВІДЕО
26.12.2017 | 22:15
На Київщині водій під кайфом збив матір з дітьми. ВІДЕО
На Київщині водій під кайфом збив матір з дітьми. ВІДЕО
26.12.2017 | 21:45
Чоловік видер мікрофон з рук журналістки «Магнолії-ТВ» і викинув його з мосту. ВІДЕО
Чоловік видер мікрофон з рук журналістки «Магнолії-ТВ» і викинув його з мосту. ВІДЕО
26.12.2017 | 21:15
У Рівненській області під потяг потрапила жінка. ВІДЕО
У Рівненській області під потяг потрапила жінка. ВІДЕО
26.12.2017 | 20:45
У Маріуполі зіткнулись дві вантажівки. Одна вилетіла на зупинку… ВІДЕО
У Маріуполі зіткнулись дві вантажівки. Одна вилетіла на зупинку… ВІДЕО
26.12.2017 | 20:20
У Києві в магазині на Хрещатику вкрали 33 хутряні шуби. ВІДЕО
У Києві в магазині на Хрещатику вкрали 33 хутряні шуби. ВІДЕО
26.12.2017 | 20:10
У Львові під час нічної пожежі постраждала власниця будинку. ВІДЕО
У Львові під час нічної пожежі постраждала власниця будинку. ВІДЕО
26.12.2017 | 14:40
ДСНС оприлюдила відео з місця жахливої ДТП на Львівщині. ВІДЕО
ДСНС оприлюдила відео з місця жахливої ДТП на Львівщині. ВІДЕО
26.12.2017 | 12:00
У Києві не поділили дорогу Хюндай та Шкода. ВІДЕО
У Києві не поділили дорогу Хюндай та Шкода. ВІДЕО
24.12.2017 | 22:30
ДНК та відбитки пальців – чи захищає поліція наші персональні дані. ВІДЕО
ДНК та відбитки пальців – чи захищає поліція наші персональні дані. ВІДЕО
24.12.2017 | 21:30
Злидні та смерті дітей: в Україні катастрофічно не вистачає соцпрацівників. ВІДЕО
Злидні та смерті дітей: в Україні катастрофічно не вистачає соцпрацівників. ВІДЕО
24.12.2017 | 20:30
У Києві поліцейські знайшли у чоловіка бойовий пістолет. ВІДЕО
У Києві поліцейські знайшли у чоловіка бойовий пістолет. ВІДЕО
24.12.2017 | 19:30
У Одесі на території автосалону сталася стрілянина. ВІДЕО
У Одесі на території автосалону сталася стрілянина. ВІДЕО
24.12.2017 | 19:00
Дискримінаційний вірш зі шкільного підручника обурив батьків. ВІДЕО
Дискримінаційний вірш зі шкільного підручника обурив батьків. ВІДЕО
24.12.2017 | 11:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Підводні камені реінтеграції окупованої частини Донбасу
15.12.2017
Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Казус Саакашвілі: політики вбивають право
13.12.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Чи містять плівки Саакашвілі докази злочину?
06.12.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви те, що нацгвардійцям дозволили застосовувати водомети, кийки, електрошокери та світлошумові гранати?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.