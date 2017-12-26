У Маріуполі зіткнулись дві вантажівки. Одна вилетіла на зупинку… ВІДЕО
У Маріуполі зіткнулись дві вантажівки. Одна вилетіла на зупинку… ВІДЕО
Маріуполь. Кальміуський район. Тут біля зупинки Лугова сталась жахлива ДТП. Зіткнулись одразу дві вантажівки – Рено та ФАВ. Очевидці аварії кажуть: причина ДТП банальна - водій однієї машини просто порушив правила дорожнього руху.
Оператор – М.Рябченко
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