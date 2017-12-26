У Рівненській області під потяг потрапила жінка. ВІДЕО
У Рівненській області під потяг потрапила жінка. ВІДЕО
Усі четверо спізнювалися, тож коли помітили потяг – чим душ кинулися до нього бігти. Двоє хлопців встигли перебігти колії, а матір не встигла. Це помітив середній син і спробував їй допомогти…І не лише це в огляді надзвичайних подій…
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