У Рівненській області під потяг потрапила жінка. ВІДЕО

Усі четверо спізнювалися, тож коли помітили потяг – чим душ кинулися до нього бігти. Двоє хлопців встигли перебігти колії, а матір не встигла. Це помітив середній син і спробував їй допомогти…І не лише це в огляді надзвичайних подій…

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