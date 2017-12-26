Чоловік видер мікрофон з рук журналістки «Магнолії-ТВ» і викинув його з мосту. ВІДЕО
Чоловік видер мікрофон з рук журналістки «Магнолії-ТВ» і викинув його з мосту. ВІДЕО
Увечері 25 грудня під час оформлення поліцейськими ДТП на бульварі Дружби народів невідомий чоловік напав на журналістку телеканалу «Магнолія-ТВ».
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