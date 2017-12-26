На Київщині водій під кайфом збив матір з дітьми. ВІДЕО
На Київщині водій під кайфом збив матір з дітьми. ВІДЕО
У місті Вишневе Київської області люди ледь не вчинили самосуд над водієм. Вони на власні очі бачили, як кермувальник іномарки вилетів на тротуар, збив маму з півторарічним сином у візочку та одинадцятирічною донькою. Родина просто собі йшла узбіччям біля зупинки громадського транспорту, а водій та пасажир під наркотиками тікали від поліції.
І не лише це… Також в «Огляді ДТП»:
В історичному центрі Одеси неадекватний водій намагався заїхати у супермаркет…
Під Києвом зіштовхнулися дві вантажівки…
В Ужгороді патрульні ганялися за водієм з пістолетом…
У центрі Запоріжжя створили рекордну ялинку з автомобілів.
|
26.12.2017 | 23:15
|
26.12.2017 | 22:45
|
26.12.2017 | 22:15
|
26.12.2017 | 21:45
|
26.12.2017 | 21:15
|
26.12.2017 | 20:45
|
26.12.2017 | 20:20
|
26.12.2017 | 20:10
|
26.12.2017 | 14:40
|
26.12.2017 | 12:00
|
24.12.2017 | 22:30
|
24.12.2017 | 21:30
|
24.12.2017 | 20:30
|
24.12.2017 | 19:30
|
24.12.2017 | 19:00
|
24.12.2017 | 11:00
-
- 1 з 921
- ››