На Київщині водій під кайфом збив матір з дітьми. ВІДЕО

У місті Вишневе Київської області люди ледь не вчинили самосуд над водієм. Вони на власні очі бачили, як кермувальник іномарки вилетів на тротуар, збив маму з півторарічним сином у візочку та одинадцятирічною донькою. Родина просто собі йшла узбіччям біля зупинки громадського транспорту, а водій та пасажир під наркотиками тікали від поліції.

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