Затримали ймовірних вбивць екс-директора «Укрспирту» Віктора Панкова. ВІДЕО
Затримали ймовірних вбивць екс-директора «Укрспирту» Віктора Панкова. ВІДЕО
Організатор та всі члени групи є українцями. Аби припинити їхню діяльність Нацполіція заручилась підтримкою не лише СБУ, військової прокуратури, а й правоохоронних органів інших країн – Молдови, Румунії, Ізраїлю, Італії. Зловмисники працювали дуже зухвало – закладали вибухівку, били людей металевими кийками, розстрілювали. Більше у сюжеті.
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