В Івано-Франківську товариші врятували життя незнайомцю. ВІДЕО
В Івано-Франківську товариші врятували життя незнайомцю. ВІДЕО
В Івано-Франківську двоє небайдужих хлопців буквально врятували чоловіка від смерті. Він лежав просто посеред вулиці, з розбитою головою. Було три години ночі. До ранку він міг просто замерзнути. Аби не ось ці двоє. Хлопці викликали швидку, а поки їхали лікарі, намагались зупинити кров постраждалому.
Не тільки це…також в огляді Надія є дивіться…
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