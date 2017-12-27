На Львівщині рятувальники ліквідували сильну пожежу в будівлі автосервісу. ВІДЕО
На Львівщині рятувальники ліквідували сильну пожежу в будівлі автосервісу. ВІДЕО
О 23:54 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Великі Грибовичі Жовківського району. Пожежа виникла в будівлі автосервісу із сендвіч панелей. До місця виклику негайно виїхали пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним номером викику. На момент прибуття першого підрозділу до місця пожежі, частина будівлі була охоплена вогнем.
Вогнеборці не гаючи часу приступили до проведення робіт з ліквідації пожежі.
Сильний вітер та велика кількість лако-фарбових матеріалів, що вибухали від високої температури ускладнювали ліквідацію пожежі. Також під час проведення робіт з гасіння виник ризик вибуху балонів із вуглекислотою.
Балони могли вибухнути в будь-яку мить від високої температури, то ж їх було винисено з будівлі на свіже повітря. О 01:06 пожежу вдалось локалізувати, та о 02:51 повністю ліквідувати.
Внаслідок пожежі вогнем знищено дах будівлі на площі 100 кв.м. і перекриття між 1 і 2 поверхом, 7 вікон та пошкоджено робоче обладнання, автопідйомник та автомобіль «Toyota», що перебував у будівлі автосервісу.
До ліквідації пожежі залучили 35 чоловік особового складу та 6 одиниць спецтехніки.
Причини та обставини події наразі встановлюються.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області
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