На Львівщині рятувальники ліквідували сильну пожежу в будівлі автосервісу. ВІДЕО

О 23:54 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Великі Грибовичі Жовківського району. Пожежа виникла в будівлі автосервісу із сендвіч панелей. До місця виклику негайно виїхали пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним номером викику. На момент прибуття першого підрозділу до місця пожежі, частина будівлі була охоплена вогнем.

Вогнеборці не гаючи часу приступили до проведення робіт з ліквідації пожежі.

Сильний вітер та велика кількість лако-фарбових матеріалів, що вибухали від високої температури ускладнювали ліквідацію пожежі. Також під час проведення робіт з гасіння виник ризик вибуху балонів із вуглекислотою.

Балони могли вибухнути в будь-яку мить від високої температури, то ж їх було винисено з будівлі на свіже повітря. О 01:06 пожежу вдалось локалізувати, та о 02:51 повністю ліквідувати.

Внаслідок пожежі вогнем знищено дах будівлі на площі 100 кв.м. і перекриття між 1 і 2 поверхом, 7 вікон та пошкоджено робоче обладнання, автопідйомник та автомобіль «Toyota», що перебував у будівлі автосервісу.

До ліквідації пожежі залучили 35 чоловік особового складу та 6 одиниць спецтехніки.

Причини та обставини події наразі встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області