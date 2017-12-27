У Миколаєві пожежні врятували столярну майстерню від вогню. ВІДЕО
У Миколаєві пожежні врятували столярну майстерню від вогню. ВІДЕО
Днями, о 17:57, за екстреним номером 101 надійшло повідомлення про пожежу даху торгового павільйону на проспекті Миру м. Миколаєва.
На виклик прибули: черговий караул 4 Державної пожежно-рятувальної частини, відділення 3 ДПРЧ та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. З’ясовано, що зайнявся утеплювач та перекриття даху приміщення, пристосованому під столярну майстерню.
Рятувальники запобігли розповсюдження полум’я на поряд розташовані будівлі. О 18:35 локалізували пожежу, о 19:31 ліквідували на площі 30 м.кв., її попередня причина - коротке замкнення електромережі. Загалом до гасіння залучалось 4 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.
Додатково на місці працювала бригада ПАТ «Миколаївобленерго», співробітники поліції.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Миколаївській області
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