У Миколаєві пожежні врятували столярну майстерню від вогню. ВІДЕО

Днями, о 17:57, за екстреним номером 101 надійшло повідомлення про пожежу даху торгового павільйону на проспекті Миру м. Миколаєва.

На виклик прибули: черговий караул 4 Державної пожежно-рятувальної частини, відділення 3 ДПРЧ та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. З’ясовано, що зайнявся утеплювач та перекриття даху приміщення, пристосованому під столярну майстерню.

Рятувальники запобігли розповсюдження полум’я на поряд розташовані будівлі. О 18:35 локалізували пожежу, о 19:31 ліквідували на площі 30 м.кв., її попередня причина - коротке замкнення електромережі. Загалом до гасіння залучалось 4 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.

Додатково на місці працювала бригада ПАТ «Миколаївобленерго», співробітники поліції.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Миколаївській області