Дівчина-журналіст благала про допомогу поліцейських, але вони"відморозились". ВІДЕО
Дівчина-журналіст благала про допомогу поліцейських, але вони"відморозились". ВІДЕО
Увечері 25 грудня під час оформлення поліцейськими ДТП на бульварі Дружби Народів невідомий чоловік напав на журналістку «Магнолії-ТВ».
|
28.12.2017 | 06:45
|
28.12.2017 | 06:45
|
28.12.2017 | 06:30
|
28.12.2017 | 06:15
|
27.12.2017 | 23:15
|
27.12.2017 | 22:45
|
27.12.2017 | 22:15
|
27.12.2017 | 21:45
|
27.12.2017 | 21:15
|
27.12.2017 | 20:45
|
27.12.2017 | 20:15
|
27.12.2017 | 19:50
|
27.12.2017 | 19:15
|
27.12.2017 | 08:00
|
27.12.2017 | 07:40
|
27.12.2017 | 07:20
-
- 1 з 922
- ››