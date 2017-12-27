Адвокати Небесної Сотні закликають Петра Порошенка не ліквідовувати районні суди. ВІДЕО
Адвокати Небесної Сотні закликають Петра Порошенка не ліквідовувати районні суди. ВІДЕО
Адвокати Небесної Сотні закликають президента Петра Порошенка не ліквідовувати районні суди, мовляв це призведе до колапсу всієї судової системи.
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