Поліція Києва розкрила серію вбивств у дачному секторі. ВІДЕО

Серія кривавих знахідок у дачному секторі у Києві. Поліцейські заявили - вже знають хто вбив трьох людей у Дарницькому районі столиці. Правоохоронці переконані - це один і той самий чоловік. Поки він сидів за гратами, квартиру його мами обікрали, а коли звільнився, за це вирішив помститися. Він сокирою побив до смерті жінку та двох чоловіків, які ніби обікрали його житло. Подробиці у сюжеті.