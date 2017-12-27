Поліція Києва розкрила серію вбивств у дачному секторі. ВІДЕО
Поліція Києва розкрила серію вбивств у дачному секторі. ВІДЕО
Серія кривавих знахідок у дачному секторі у Києві. Поліцейські заявили - вже знають хто вбив трьох людей у Дарницькому районі столиці. Правоохоронці переконані - це один і той самий чоловік. Поки він сидів за гратами, квартиру його мами обікрали, а коли звільнився, за це вирішив помститися. Він сокирою побив до смерті жінку та двох чоловіків, які ніби обікрали його житло. Подробиці у сюжеті.
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