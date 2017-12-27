В Одесі п’яна чиновниця покрила патрульних відбірними матюками. ВІДЕО
В Одесі п’яна чиновниця покрила патрульних відбірними матюками. ВІДЕО
Діана Тирновенко, заступниця начальника департаменту надання адміністративних послуг Одеської міськради. Це її зупинили правоохоронці, коли жінка їхала за кермом. Поряд сидів її син.
Порушниця спочатку перевищила швидкість - за словами очевидців, жінка їхала близько 110-120 кілометрів на годину по місту. А потім проїхала на червоний сигнал світлофора. Та, коли патрульні зупинили водійку, вона не те, щоб визнала провину, почала кидатись на правоохоронців, посипалась нецензурна лайка.
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