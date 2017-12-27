У Дніпрі поліцейські затримали наркодилера. ВІДЕО
У Дніпрі поліцейські затримали наркодилера. ВІДЕО
Кажуть, наркотики, які були при ньому коштують триста тисяч гривень. Молодику 26 років. У нього за плечима вже є кримінальне минуле – сидів теж за наркотики. Цього разу при собі мав багато чого цікавого та небезпечного.
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